Украинские артиллеристы уничтожили батарею российских гаубиц Д-30 — видео 25 марта, 09:55 Цей матеріал також доступний українською Артудар был нанесен бойцами 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Украинские военнослужащие уничтожили российскую артиллерийскую батарею Д-30.

Об этом сообщили на своей странице в Facebook Сухопутные войска ВСУ.

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Позиции оккупантов были разбиты артиллеристами 57-й отдельной мотопехотной бригады.

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В результате артудара вражеские гаубицы были выведены из строя. Кроме того, возле одной из них произошла детонация снарядов.

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