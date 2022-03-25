Украинские артиллеристы уничтожили батарею российских гаубиц Д-30 — видео

25 марта, 09:55
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Артудар был нанесен бойцами 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Артудар был нанесен бойцами 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ (Фото:Сухопутные войска ВСУ)

Украинские военнослужащие уничтожили российскую артиллерийскую батарею Д-30.

Об этом сообщили на своей странице в Facebook Сухопутные войска ВСУ.

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Позиции оккупантов были разбиты артиллеристами 57-й отдельной мотопехотной бригады.

Видео дня

В результате артудара вражеские гаубицы были выведены из строя. Кроме того, возле одной из них произошла детонация снарядов.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/2773498626277941/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерия Гаубицы Война России против Украины

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