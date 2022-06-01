Украинская артиллерия разбила колонну РФ, заставив оккупантов спасаться бегством — видео 1 июня, 15:23 Цей матеріал також доступний українською В результате артобстрела ВСУ оккупанты понесли потери и были отброшены (Фото:Коллаж НВ)

Артиллеристы ВСУ разбила колонну российских оккупантов, обнаруженную благодаря украинской аэроразведке.

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Видео артудара по тяжелой бронетехнике противника обнародовали в среду, 1 июня, на странице Сухопутных войск в Facebook.

Видео дня

На нем видно, как колонна, в состав которой входили БМП-1 с десантом и танки Т-72, попадает под обстрел, после чего часть из них останавливается, пытаясь укрыться в зарослях, а несколько единиц техники решают идти на прорыв, однако терпят неудачу.

В результате удара ВСУ наступление ВС РФ на этом направлении было остановлено, а уцелевшие захватчики сбежали.

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