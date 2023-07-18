Об этом на фронте говорят с полгода. Специалист рассказал о ситуациях, когда высокоточная западная артиллерия дает сбой и объяснил причины 18 июля, 20:44 По словам Михаила Жирохова, ракеты РСЗО HIMARS и другие высокоточные артиллерийские боеприпасы иногда имеют меньшую эффективность, если вражеская цель прикрыта средствами РЭБ (Фото:REUTERS / Eloisa Lopez)

Военный эксперт прокомментировал NV слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который сообщил, что средствами радиоэлектронной борьбы российским войскам удавалось глушить высокоточные боеприпасы с GPS-наведением, в том числе ракеты РСЗО HIMARS.

«Господин министр [Алексей Резников] озвучил то, о чем на фронте говорят где-то с полгода, — сказал в интервью NV военный эксперт и исследователь истории авиации Михаил Жирохов. — И не только HIMARS, но и высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur уже имеют меньшую эффективность, если вражеская цель прикрыта средствами РЭБ [радиоэлектронной борьбы]».

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Впрочем, по словам Жирохова об этой проблеме западные, в частности, американские производители вооружения уже знают и недавно приезжали на фронт, где изучали возможности для борьбы с российскими системами РЭБ.

В то же время эксперт считает, что это не означает, что теперь все высокоточные боеприпасы или БПЛА с GPS-наведением будут иметь меньшую эффективность на всем фронте, а только на определенных его участках. «Например, там, где россияне наступают или имеют какие-то важные для поражения цели, они прикрывают их системами РЭБ», — объясняет Жирохов. А эти системы, в свою очередь, могут привести к меньшей точности боеприпаса или ударного дрона при поражении.

«Поэтому если при поражении точечной цели отклонение +/- 5 м — это важно, то для более-менее крупной цели, учитывая вероятное отклонение, делают определенные корректировки и расчеты», — говорит специалист.

Инфографика: NV

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии британскому изданию Financial Times сообщил, что средствами радиоэлектронной борьбы российским войскам удавалось глушить западные высокоточные боеприпасы с GPS-наведением, в том числе ракеты РСЗО HIMARS.

«Россияне придумывают контрмеры, мы информируем наших партнеров, и они делают новую контрмеру против этой контрмеры», — сказал Резников.

Впрочем, на фронте подвергаются воздействию российских комплексов РЭБ не только западные высокоточные боеприпасы, но и разведывательные и ударные беспилотники, а также системы гражданской сотовой связи.

Полную версию интервью с Михаилом Жироховым о средствах радиоэлектронной борьбы России и Украины читайте здесь.