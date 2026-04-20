Как пишет Forbes, атаковать дронами грузовики с боеприпасами для украинских бойцов гораздо проще, чем искать артиллерийские расчеты оккупантов (Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила / Telegram)

Об этом говорится в опубликованном 20 апреля материале издания Forbes.

«Артиллерия по-прежнему остается основой российских войск: российские военные развернули тысячи артиллерийских систем вдоль 600-мильной (около 965 км — ред.) линии фронта с Украиной. Эти системы варьируются от старых гаубиц, извлеченных из хранилищ, до самых современных артиллерийских платформ, находящихся на вооружении. Учитывая ширину и глубину поля боя, Украине нецелесообразно выслеживать все эти системы», — говорится в тексте.

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Как пишет Forbes, в то время, как Украина заменила большую часть своей артиллерии ударными дронами, российские оккупанты используют свои БПлА в основном для дополнения артиллерии, применяя ударные дроны иным способом.

«За время войны Россия потеряла значительную часть своей артиллерии в результате ударов украинских дронов. По информации официального Киева, были уничтожены более 40 тысяч артиллерийских систем, при этом OSINT-проект Oryx предоставил визуальное подтверждение уничтожения примерно 3,1 тысячи артиллерийских орудий», — сообщает издание.

Как пишет Forbes, России пришлось вернуть в строй старые, еще советские артиллерийские системы — к примеру, 152-мм гаубица Д-20.

«Однако для того, чтобы такие гаубицы могли вести непрерывный огонь, им требуется постоянный поток боеприпасов. Россия расходует боеприпасы с высокой скоростью, по сообщениям, выпуская от 10 тысяч до 15 тысяч артиллерийских снарядов в день. Эти боеприпасы доставляются грузовиками снабжения — к примеру, КамАЗ-5350 или Урал-4320. Эти тяжело нагруженные автомобили вынуждены двигаться по дорожной сети, направляясь к артиллерийским позициям, где боеприпасы затем передаются артиллерийским расчетам», — сообщает издание.

Соответственно, пишет Forbes, атаковать дронами грузовики с боеприпасами для украинских бойцов гораздо проще, чем искать артиллерийские расчеты оккупантов. В материале отмечается, что пополнение боеприпасов является критической уязвимой точкой российской артиллерии.

Инфографика: NV

«Таким образом, Украина все чаще нацеливается на транспортные средства, доставляющие боеприпасы для артиллерии, нанося по ним удары на расстоянии до 60 км за пределами их оборонительных линий, когда они движутся по этим маршрутам. В некоторых случаях беспилотники могут даже ждать у обочин дорог, экономя заряд батареи, пока не пройдет транспортное средство с боеприпасами. Затем беспилотник взлетает, преследует транспортное средство и наносит по нему удар, обычно целясь в топливный бак», — сообщает издание.

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Как пишет Forbes, отслеживая дороги для пополнения боеприпасов оккупантами, Украина фактически расширяет зону поражения глубже на территорию, временно контролируемую Россией.

«Районы, которые ранее были пригодны для артиллерии, становятся трудноудерживаемыми, поскольку транспортные средства с боеприпасами подвергаются обстрелу, не успев добраться до огневых подразделений. Фактически это создает более обширную зону, в которой российские войска могут физически действовать, но не могут получать эффективное снабжение, что ограничивает их боеспособность. … В ближайшей перспективе нынешний подход Украины дает явное преимущество, ограничивая эффективность российской артиллерии и сдерживая наступательные операции», — подытожили в издании.