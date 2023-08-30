Не более 100−150 выстрелов в сутки. Какие ограничения имеют пушки врага и почему он стал чаще использовать буксируемые гаубицы 30 августа, 16:11 Российская армия стала чаще перебрасывать на фронт буксируемые гаубицы, такие как Д-30 (на фото), поскольку они расконсервируются быстрее, чем самоходные артиллерийские установки (Фото:DR)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказал, какую именно артиллерию армия РФ сейчас расконсервирует и отправляет на фронт, и от каких стран еще может получать артсистемы и вооружение к ним.

Россияне сейчас делают акцент на буксируемых гаубицах, поскольку их можно снимать с хранения достаточно быстро и легко, утверждает Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление. Дело в том, что россияне не делают это слишком тщательно, а для снятия с хранения только проверяют работу основных механизмов, после чего буксируемые гаубицы отправляют на фронт. Тогда как при расконсервировании самоходной артиллерийской установки россиянам необходимо, кроме всего прочего, проверить еще двигатель, узлы, агрегаты, шасси и т. д.

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Впрочем, обозреватель группы Информационное сопротивление отмечает, что у большинства российских пушек на фронте ресурс уже отработан. Поэтому агрессор должен осторожнее их использовать. «Ведь если армия РФ начнет делать из одной пушки более 100−150 выстрелов в сутки, то существует риск, что ствол такой гаубицы просто разорвет», — объясняет NV военный эксперт.

Относительно того, может ли Россия получать артсистемы и боеприпасы к ним от других стран, то Коваленко считает, что такая возможность существует. И в качестве примера приводит Иран, который передает россиянам боеприпасы 122-го и 152-го калибров к гаубицам Д-20 и Д-30. Впрочем, по словам специалиста, информации о том, что Тегеран передает Москве артиллерию, нет.

Также среди стран, которые могут предоставить артиллерийское вооружение, эксперт назвал Северную Корею, которая имеет широкую номенклатуру артиллерии, и Китай, у которого значительное количество боеприпасов 122-го и 152-го калибров и самоходная и буксируемая артиллерия. Но информации о том, что хотя бы одна из этих стран передает артиллерийское оружие России, сейчас нет, заверил Коваленко.

Отметим, что перед началом контрнаступательных действий на юге и востоке украинская армия стала интенсивно уничтожать артиллерийские системы оккупанта. Так, ранее ВСУ ежемесячно удавалось в среднем вывести из строя до 200 единиц вражеской артиллерии, но, начиная с мая, этот показатель вырос втрое и стабильно держится на таком уровне в течение четырех месяцев.

За время полномасштабной войны против Украины агрессор уже потерял более 5.400 своих артсистем. И это существенный показатель, поскольку в начале вторжения на вооружении армии РФ было более 5.000 различных артиллерийских систем и еще вдвое больше единиц такого оружия было у нее на хранении.

Полную версию интервью с Александром Коваленко о контрбатарейной борьбе украинской и российской армий читайте здесь.