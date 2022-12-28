Генштаб сообщил о точных ударах украинской артиллерии по оккупантам
Украинская артиллерия результативно била по оккупантам (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки украинские военные ракетных войск и артиллерии наносили результативные удары по позициям оккупационных войск РФ.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 28 декабря.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада боеприпасов, а также важный военный объект оккупантов.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 103 тысяч своих военнослужащих.