Генштаб сообщил о точных ударах украинской артиллерии по оккупантам

28 декабря, 08:02
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Украинская артиллерия результативно била по оккупантам (Фото:Генштаб)

Украинская артиллерия результативно била по оккупантам (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки украинские военные ракетных войск и артиллерии наносили результативные удары по позициям оккупационных войск РФ.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на среду, 28 декабря.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники, два склада боеприпасов, а также важный военный объект оккупантов.

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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 103 тысяч своих военнослужащих.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Генштаб Артиллерия Артиллерийский удар Война России против Украины

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