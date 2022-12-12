Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов
Артиллерия и авиация наносили результативные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)
В течение текущих суток авиация и артиллерия Украины наносили результативные удары по позициям российских оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 12 декабря.
Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили девять пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и два склада боеприпасов оккупантов.
По данным украинского Генштаба по состоянию на 11 ноября, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 94 140 своих военных.