Генштаб сообщил о результативных ударах авиации и артиллерии по позициям оккупантов 12 декабря, 08:20 Артиллерия и авиация наносили результативные удары по оккупантам (Фото:Генштаб)

В течение текущих суток авиация и артиллерия Украины наносили результативные удары по позициям российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 12 декабря.

Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса оккупантов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили девять пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и два склада боеприпасов оккупантов.

По данным украинского Генштаба по состоянию на 11 ноября, с начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 94 140 своих военных.

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