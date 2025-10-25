Оккупант из Пензы попал в плен в Константиновке (Фото: Скриншот из видео/ 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода)

Об этом бригада в субботу, 25 октября, сообщила в YouTube, опубликовав видео.

Военные отметили, что этот случай стал первым для их подразделения, а возможно, даже первым в истории войны, когда артиллеристы захватили вражеского пленного.

«Наши артиллеристы сделали то, чего, казалось бы, точно не ожидаешь от их работы — взяли пленного. Впервые. Не беремся утверждать, но возможно даже впервые за эту войну вы увидите такой случай. Пленный — не рядовой „мобик“. Это Олег, вражеский ДРГ-шник, тот, кто должен был проводить российские группы в сам город. Тот, кто должен был готовить почву для вторжения изнутри. Не получилось», — говорится в сообщении.

Захват этого пленного сорвал планы оккупантов по накоплению сил в Константиновке.

На видео украинские военные рассказали, что они шли на поиски дрона, который впоследствии нашли. На расстоянии около километра от своего расположения они заметили мужчину в российской форме. Сначала он не заметил украинцев. Оккупант пытался выдать себя за бойца полка Азов. Ему предложили сказать «Паляница», и он ответил с русским акцентом: «Паляница». После этого он направил автомат на одного из украинских бойцов, на что другой военный попал ему в ногу, после чего оккупант был взят в плен.

Военные рассказали, что пленного зовут Олег, он приехал из Пензы (РФ) и воюет уже четыре года.

Ранее The Economist со ссылкой на командира батальона беспилотных систем 44-й бригады Вячеслава Шутенко сообщал, что российские оккупационные войска в ближайшее время не смогут захватить Константиновку, однако за последние месяцы ситуация «радикально изменилась».

По словам Шутенко, враг подошел гораздо ближе к городу и регулярно уничтожает гражданскую инфраструктуру.

То же самое еще в начале лета произошло в Покровске, отмечается в публикации. Постепенно продвижение оккупантов привело к тому, что соседняя Дружковка оказалась под более интенсивными обстрелами — с 6 октября там начал действовать комендантский час, который длится 20 часов. Кроме того, участок главной дороги в Изюм пришлось закрыть из-за угрозы атак беспилотников.