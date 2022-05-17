ВСУ сняли зрелищное видео уничтожения склада с боеприпасами ВС РФ 17 мая, 10:59 Цей матеріал також доступний українською После попадания снаряда боеприпасы на складе начали детонировать (Фото:Скриншот видео 45-й отдельной артиллерийской бригады)

Военнослужащие ВСУ уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Соответствующее видео было опубликовано на странице 45-й отдельной артиллерийской бригады.

«Разведкой бригады было установлено месторасположение вражеского склада с боеприпасами. Доразведкой с воздуха подтверждено постоянное пребывание в районе склада грузовых автомобилей врага и подъезд к складу вражеской бронетехники. В результате умелой корректировки склад поражен», — рассказали украинские защитники.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.