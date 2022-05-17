ВСУ сняли зрелищное видео уничтожения склада с боеприпасами ВС РФ

17 мая, 10:59
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После попадания снаряда боеприпасы на складе начали детонировать (Фото:Скриншот видео 45-й отдельной артиллерийской бригады)

После попадания снаряда боеприпасы на складе начали детонировать (Фото:Скриншот видео 45-й отдельной артиллерийской бригады)

Военнослужащие ВСУ уничтожили склад с боеприпасами российских оккупантов.

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Соответствующее видео было опубликовано на странице 45-й отдельной артиллерийской бригады.

«Разведкой бригады было установлено месторасположение вражеского склада с боеприпасами. Доразведкой с воздуха подтверждено постоянное пребывание в районе склада грузовых автомобилей врага и подъезд к складу вражеской бронетехники. В результате умелой корректировки склад поражен», — рассказали украинские защитники.

Видео дня
https://www.facebook.com/45oabr/videos/533661401783947/
https://www.youtube.com/embed/t9Z6UE6LbVs
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Артиллерия Война России против Украины

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