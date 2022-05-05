Артиллеристы ВСУ подали оккупантам «знак свыше» — видео

5 мая, 12:59
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Артиллеристы ВСУ напомнили оккупантам, кто газда на украинской земле (Фото:Скриншот видео 30-й ОМБр)

Артиллеристы ВСУ напомнили оккупантам, кто газда на украинской земле (Фото:Скриншот видео 30-й ОМБр)

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского продолжают выбивать российских оккупантов с занятых ими позиций.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Как отмечают украинские защитники, войска РФ порой не усваивают «уроков» артиллеристов ВСУ, и тем приходится преподавать их еще более доходчиво.

Видео дня

«Тот случай, когда утром рашисты не поняли „знаков свыше“ от наших военных. Мы решили снова напомнить о том, кто газда на украинской земле», — отметили военнослужащие 30-й ОМБр в описании к видео нового удара по российским захватчикам.

https://www.youtube.com/watch?v=N9aSZ_5WOvI
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Артиллерийский удар Российские военные Война России против Украины

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