Артиллеристы ВСУ подали оккупантам «знак свыше» — видео 5 мая, 12:59 Цей матеріал також доступний українською Артиллеристы ВСУ напомнили оккупантам, кто газда на украинской земле (Фото:Скриншот видео 30-й ОМБр)

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского продолжают выбивать российских оккупантов с занятых ими позиций.

Война России против Украины — главные события 5 мая

Как отмечают украинские защитники, войска РФ порой не усваивают «уроков» артиллеристов ВСУ, и тем приходится преподавать их еще более доходчиво.

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«Тот случай, когда утром рашисты не поняли „знаков свыше“ от наших военных. Мы решили снова напомнить о том, кто газда на украинской земле», — отметили военнослужащие 30-й ОМБр в описании к видео нового удара по российским захватчикам.

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