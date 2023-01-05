ВСУ в результате одной артотработки ликвидировали сразу 15 оккупантов — видео

5 января, 11:41
Поделиться:
Скопление оккупантов было обнаружено благодаря разведке дроном (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

Скопление оккупантов было обнаружено благодаря разведке дроном (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

Бойцы ВСУ показали крайне эффективную артиллеристскую отработку по позициям ВС РФ, результатом которой стала ликвидация сразу 15 солдат противника.

Читайте также:
Украинские военные показали видео с горой трупов российских солдат под Бахмутом

Во вторник, 3 января, украинские разведчики обнаружили «аномальное скопление» российских захватчиков, после чего по ним был нанесен удар.

Уже на следующий день, во время мониторинга обстановки с помощью беспилотника, рядом с указанными позициями были обнаружены сложенные в ряд тела оккупантов.

Видео дня

Читайте также:

Потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 97 тысяч человек (Фото:t.me/AFUStratCom) «Пирамида Залужного». ВСУ опубликовали фото целой горы трупов российских оккупантов

«Этого, конечно, недостаточно для написания целой фразы в том „бандеровскомшрифте, что сейчас по Telegram-каналам гуляет, но есть уверенных 15 червей-интервентов в результате одной файной артотработки путем корректировки разведкой», — прокомментировал результаты удара один из украинских защитников.

https://twitter.com/markito0171/status/1610899061225230336
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерия Российские военные Война России против Украины российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X