ВСУ в результате одной артотработки ликвидировали сразу 15 оккупантов — видео
Скопление оккупантов было обнаружено благодаря разведке дроном (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)
Бойцы ВСУ показали крайне эффективную артиллеристскую отработку по позициям ВС РФ, результатом которой стала ликвидация сразу 15 солдат противника.
Во вторник, 3 января, украинские разведчики обнаружили «аномальное скопление» российских захватчиков, после чего по ним был нанесен удар.
Уже на следующий день, во время мониторинга обстановки с помощью беспилотника, рядом с указанными позициями были обнаружены сложенные в ряд тела оккупантов.
«Этого, конечно, недостаточно для написания целой фразы в том „бандеровском“ шрифте, что сейчас по Telegram-каналам гуляет, но есть уверенных 15 червей-интервентов в результате одной файной артотработки путем корректировки разведкой», — прокомментировал результаты удара один из украинских защитников.