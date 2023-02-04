Артиллеристы уничтожили тяжелую огнеметную систему Солнцепек оккупантов: Генштаб сообщил о других успешных ударах 4 февраля, 08:00 Артиллеристы уничтожили тяжелую огнеметную систему Солнцепек (Фото:mil.in.ua)

За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесла ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на субботу, 4 февраля.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника, а также тяжелую огнеметную систему Солнцепек.

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Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Кроме того, за сутки уничтожили четыре беспилотника типа Орлан-10.