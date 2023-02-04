Артиллеристы уничтожили тяжелую огнеметную систему Солнцепек оккупантов: Генштаб сообщил о других успешных ударах
Артиллеристы уничтожили тяжелую огнеметную систему Солнцепек (Фото:mil.in.ua)
За минувшие сутки авиация и артиллерия Сил обороны Украины нанесла ряд результативных ударов по позициям российских оккупационных войск.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на субботу, 4 февраля.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили вражеский пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника, а также тяжелую огнеметную систему Солнцепек.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения оккупантов.
Кроме того, за сутки уничтожили четыре беспилотника типа Орлан-10.