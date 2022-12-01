«Уничтожают своих товарищей». В Генштабе сообщили, как артиллеристы РФ убили мобилизованных из Донецка 1 декабря, 13:05 Российские артиллеристы дружественным огнем уничтожили мобилизованных из Донецка (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На временно оккупированной территории Херсонской области российские артиллеристы дружественным огнем убили 14 мобилизованных из Донецка.



Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Оккупанты продолжают уничтожать своих товарищей», — отметил он.

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По словам Громова, в населенном пункте Цукуры в результате попадания 152-мм снаряда в палатку 14 военнослужащих РФ погибли, еще семь получили ранения.

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что РФ перебросила на юг Херсонской области ОМОН из Дагестана для проведения очередной волны принудительной мобилизации.