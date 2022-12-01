«Уничтожают своих товарищей». В Генштабе сообщили, как артиллеристы РФ убили мобилизованных из Донецка

1 декабря, 13:05
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Российские артиллеристы дружественным огнем уничтожили мобилизованных из Донецка (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Российские артиллеристы дружественным огнем уничтожили мобилизованных из Донецка (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

На временно оккупированной территории Херсонской области российские артиллеристы дружественным огнем убили 14 мобилизованных из Донецка.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

«Оккупанты продолжают уничтожать своих товарищей», — отметил он.

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По словам Громова, в населенном пункте Цукуры в результате попадания 152-мм снаряда в палатку 14 военнослужащих РФ погибли, еще семь получили ранения.

Ранее Центр национального сопротивления сообщил, что РФ перебросила на юг Херсонской области ОМОН из Дагестана для проведения очередной волны принудительной мобилизации.

https://www.youtube.com/watch?v=xulgSNZ8CUs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецк Мобилизация Генштаб Артиллерия Война России против Украины

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