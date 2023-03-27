Украинцы собрали более 58,5 миллиона гривен, покупая «мощную» соль. Их потратят на тысячи дронов для ГУР 27 марта, 11:22 Одну пачку соли можно было приобрести за 500 гривен (Фото:UNITED24)

Украинцы собрали более 58,5 миллионов гривен на дроны-камикадзе для Главного управления разведки. Закупят более 2200 беспилотников FPV.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Деньги собрали через платформу UNITED24 в рамках проекта Міць. Українська кам’яна. К годовщине полномасштабной войны в феврале выпустили специальную партию Артемсоли из шахт временно оккупированного Соледара — 20 тонн разделили на 100 тысяч пачек. Одну можно было купить за 500 гривен.

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«Это стало возможным благодаря каждому, кто приобрел свою пачку мощи. А также вкладам наших доноров и бизнеса, которые больше года непрерывно поддерживающего армию», — подчеркнул Федоров.

В конце проекта Rozetka и Сильпо, поддерживавших инициативу ГП Артемсоль и UNITED24, взяли на себя часть затрат на себестоимость соли. Вторую часть покрыли доноры платформы. Еще более восьми миллионов гривен собрали благодаря розыгрышу пяти пачек соли с автографом начальника ГУР Кирилла Буданова.

24 марта Кабинет министров поддержал постановление, благодаря которому увеличат и упростят производство дронов в Украине. По данным Минобороны, в этом году на закупку беспилотников направят около 20 миллиардов гривен.