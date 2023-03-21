СБУ сообщила о подозрениях «главе» Запорожской АЭС и блогеру Артемию Лебедеву, который туда приезжал 21 марта, 13:37 Российский блогер Артемий Лебедев (Фото:Артемий Лебедев/Instagram)

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборанту-«главе» Запорожской АЭС Юрию Черничуку, который до оккупации Энергодара был там замглавного инженера. А также российскому блогеру Артемию Лебедеву.

Об этом СБУ заявила во вторник, 21 марта.

По данным правоохранителей, Черничук добровольно пошел на сотрудничество с Россией и предложил свою помощь в войне против Украины. После захвата ЗАЭС он согласился возглавить созданную на ее базе фейковую «эксплуатирующую организацию АЭС», фактически подчиняющуюся Росатому. Также Черничук отрицал российским пропагандистам обстрелы украинской АЭС оккупационными войсками РФ.

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«На этой „должности“ он заставляет украинских атомщиков подписывать контракты с псевдоучреждением, а также способствует подключению электростанции к энергосистеме РФ», — рассказали в ведомстве.

Кроме этого, СБУ задокументировала незаконный визит на территорию ЗАЭС в июне 2022 года находящегося под санкциями Украины российского блогера Артемия Лебедева. Там он сделал заказной репортаж для кремлевских ресурсов по захвату энергообъекта и «разгонял» его в соцсетях.

Также следователи разоблачили на сотрудничестве с россиянами бывшего замначальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС. По их словам, он имеет отношение к передаче оккупантам материальных ценностей подразделения.

СБУ сообщила всем фигурантам о подозрении по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

псевдоглаве ЗАЭС — ч. 1 ст. 111−2 ( пособничество государству-агрессору);

пособничество государству-агрессору); блогеру — ч. 3 ст. 436−2 ( оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); экс-замначальника отряда ведомственной военизированной охраны — по обеим вышеупомянутым статьям.