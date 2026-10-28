Пойдут на восстановление Украины: квартиру российского пропагандиста Лебедева в центре Киева продали за 8 млн грн

Квартиру подсанкционного российского пропагандиста Артемия Лебедева на улице Саксаганского в Киеве продали на онлайн-аукционе за 8 миллионов гривен.

Об этом сообщил в среду, 28 октября, Фонд государственного имущества Украины.

За право приобрести квартиру площадью 193,2 кв. м боролись два участника. Стартовая цена составляла 7 074 850 грн, в ходе торгов стоимость недвижимости выросла на 936 150 грн и достигла 8 011 000 грн.

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Трехкомнатная квартира Лебедева занимает два уровня шестого этажа шестиэтажного дома. Ее общее состояние оценивается как удовлетворительное.

Фото: Фонд государственного имущества Украины / Facebook

Фото: Фонд государственного имущества Украины / Facebook

Фото: Фонд государственного имущества Украины / Facebook

Фото: Фонд государственного имущества Украины / Facebook

Квартира была конфискована в пользу государства по решению Высшего антикоррупционного суда в рамках применения санкций.

Победитель аукциона должен в течение 25 рабочих дней с момента составления протокола оплатить стоимость недвижимости. До заключения договора купли-продажи он также должен погасить задолженность за коммунальные услуги. После этого стороны заключат договор и оформят передачу квартиры.

Средства от продажи имущества подсанкционного россиянина будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ для восстановления Украины.

В сентябре 2023 года Кабинет министров Украины передал Фонду госимущества активы российского пропагандиста Артемия Лебедева. Речь шла о двух квартирах в Киеве площадью 138,5 и 193,2 кв. м.

В июле 2023 года ВАКС конфисковал киевские квартиры подсанкционного российского блогера Артемия Лебедева, который поддержал полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В июне 2022 года Артемий Лебедев незаконно посетил территорию оккупированной россиянами ЗАЭС. Там он снял заказной репортаж для российских пропагандистских СМИ о захвате станции. В марте 2023 года Служба безопасности Украины сообщила Лебедеву о подозрении по ч. 3 ст. 436−2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников).

С 2014 года Артемий Лебедев публично поддерживал российскую оккупацию Крыма. В конце апреля 2016 года он без разрешения пограничной службы Украины посещал временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. За посещение оккупированных территорий в 2017 году он получал запрет на въезд в Украину сроком на пять лет.

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В июле 2026 года украинская компания Генерал Черешня, специализирующаяся на разработке беспилотников, сообщила, что выкупила киевскую квартиру Лебедева на улице Ярославов Вал. Там планировалось создать культурное пространство.