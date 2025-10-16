Американская компания Auterion сообщила об успешном завершении проекта Artemis по созданию дальнобойного дрона-камикадзе с дальностью полета 1600 километров, боевой частью весом 45 килограммов и визуальной системой наведения на основе алгоритмов искусственного интеллекта, сообщает Defense Express.

Отмечается, что этот дрон создали совместно с неназванной из соображений безопасности украинской компанией. Он уже прошел полноценные испытания, которые, как утверждает Auterion, включали запуск с земли, навигацию GPS и без GPS, дальний транзит и наземный износ.

Главной особенностью системы Artemis является система навигации и наведения на базе бортового компьютера Skynode N от Auterion, которая, по словам разработчиков, позволяет дрону наводиться и поражать цели даже в случае сбоев спутниковой навигации и обеспечивает высокую точность на конечном этапе полета.

Auterion обнародовала также единственное изображение дрона, который обозначен как дипстрайк Artemis ALM-20. По аэродинамической форме он напоминает Shahed-136, однако подобные решения появились достаточно давно, и настоящим предком иранского дрона является аппарат DAR из Германии, отметили аналитики Defense Express.

Также Artemis ALM-20 имеет носовую камеру, дополнительные антенны и, очевидно, электрический двигатель, что является нестандартным для дальнобойных аппаратов. Согласно информации компании, такая система навигации и наведения интегрирована во всю линейку дронов Artemis с различными показателями дальности, однако Auterion делает основную ставку именно на дальнобойную версию, производство которой планируется масштабировать, добавили аналитики.

«Auterion совместно с Министерством обороны Соединенных Штатов Америки и другими партнерами переходит к этапу масштабирования, направленного на совместное производство в больших объемах», — говорится в заявлении компании.

При этом производственные линии строятся в Украине, Соединенных Штатах Америки и Германии, а налаженные партнерские отношения с производителями позволяют продолжать наращивание выпуска, добавили в Defense Express.

«Сейчас сообщение от Auterion выглядит просто феноменальным, потому что речь идет о массовом серийном автономном дальнобойном дроне, эффективность которого уже доказана во время реальных ударов по РФ, иначе трудно трактовать фразу о „дальнем транзите и наземном срабатывании“. Более того, очевидно меньшие версии этого дрона уже публично демонстрировались в Украине», — отметили аналитики.

В частности, в начале декабря 2024 года во время визита в Украину канцлера Германия Олафа Шольца было впервые показано очень похожий аналог шахеда. Его габариты вряд ли позволяют осуществлять полеты на 1600 километров с боевой частью весом 45 килограммов, однако, вероятно, он является «младшим» представителем семейства дронов Artemis, предполагают в Defense Express.

Фото: Офис президента

В марте боевое применение малых дронов этой серии продемонстрировала 12 бригада специального назначения Азов. Тогда обнародовали видео их работы по целям и отметили, что аппарат является полностью автономным, что перекликается с техническим решением Auterion.

Также сообщалось, что одна из меньших модификаций получила наименование UAS SETH, а первая партия таких аппаратов была поставлена за счет работы фонда Вернись живым. В сообщении Auterion указано, что правительственные специалисты одобрили программу Artemis после операционных летно-технических испытаний в Украине.

Фото: Defense Express

«Поэтому, с высокой долей вероятности, именно на базе этого UAS SETH, но путем значительного увеличения его размеров и получился Artemis ALM-20. Потому что оригинальный шахед имеет очень внушительные габариты — около 3,5 метров в длину, 2,5 метра размаха крыла», — подытожили аналитики.