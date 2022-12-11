Умер журналист и экс-пресс-секретарь Правого сектора Артем Скоропадский 11 декабря, 12:59 Артем Скоропадский, журналист и экс-пресс-секретарь Правого сектора, умер в возрасте 41 года (Фото:Артем Скоропадский / Facebook)

10 декабря в возрасте 41 года умер журналист Артем Скоропадский. Он много лет работал в российских и украинских СМИ, возглавлял пресс-службу Правого сектора.

О его смерти сообщила супруга Елена Солодовникова, а также друзья и соратники.

«Артем Скоропадский, ты умер вчера утром в реанимации. После долгой тяжелой желудочной болезни», — написала Солодовникова в Facebook.

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Жена рассказала, что Скоропадский до последнего помогал раненым, организовывал автобусы с продуктами на фронт.

Она также добавила, что прощание состоится «в ближайшее время по православному обряду», место сообщит позже.

Глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селык назвал Скоропадского «летописцем протестного уличного движения Киева», когда тот работал корреспондентом в Коммерсант-Украина.

«Ты, рожденный в Москве, выпускник МГУ, сознательно выучил украинский, когда это еще не было в тренде. В прошлом году ты наконец-то осуществил мечту — стал гражданином Украины по паспорту, а не только душой», — рассказал Селык.

«Украина потеряла своего родного сына. Мы все потеряли верного побратима и друга», — написал Андрей Тарасенко, представитель руководства Правого сектора.

Артем Скоропадский родился в марте 1981 года в Москве, закончил Московский государственный университет им. Ломоносова. Он много лет работал в российских медиа, дольше всего — в бизнес-издании Коммерсантъ.



В 2005 году он переехал в Украину и работал корреспондентом издания Коммерсант-Украина.

В 2013 году он ушел из журналистики, во время протестов на Майдане стал пресс-секретарем движения Правый сектор. В России его объявило в розыск ФСБ.

В 2021 году Скоропадский получил гражданство Украины, а в начале 2022 года возглавил журнал Країна, откуда его уволили за несколько месяцев до смерти.

Скоропадский также занимался волонтерской деятельностью, в последние годы сильно болел.