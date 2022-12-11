Умер журналист и экс-пресс-секретарь Правого сектора Артем Скоропадский

11 декабря, 12:59
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Артем Скоропадский, журналист и экс-пресс-секретарь Правого сектора, умер в возрасте 41 года (Фото:Артем Скоропадский / Facebook)

Артем Скоропадский, журналист и экс-пресс-секретарь Правого сектора, умер в возрасте 41 года (Фото:Артем Скоропадский / Facebook)

10 декабря в возрасте 41 года умер журналист Артем Скоропадский. Он много лет работал в российских и украинских СМИ, возглавлял пресс-службу Правого сектора.

О его смерти сообщила супруга Елена Солодовникова, а также друзья и соратники.

«Артем Скоропадский, ты умер вчера утром в реанимации. После долгой тяжелой желудочной болезни», — написала Солодовникова в Facebook.

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Жена рассказала, что Скоропадский до последнего помогал раненым, организовывал автобусы с продуктами на фронт.

Она также добавила, что прощание состоится «в ближайшее время по православному обряду», место сообщит позже.

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Глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селык назвал Скоропадского «летописцем протестного уличного движения Киева», когда тот работал корреспондентом в Коммерсант-Украина.

«Ты, рожденный в Москве, выпускник МГУ, сознательно выучил украинский, когда это еще не было в тренде. В прошлом году ты наконец-то осуществил мечту — стал гражданином Украины по паспорту, а не только душой», — рассказал Селык.

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«Украина потеряла своего родного сына. Мы все потеряли верного побратима и друга», — написал Андрей Тарасенко, представитель руководства Правого сектора.

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Артем Скоропадский родился в марте 1981 года в Москве, закончил Московский государственный университет им. Ломоносова. Он много лет работал в российских медиа, дольше всего — в бизнес-издании Коммерсантъ.

В 2005 году он переехал в Украину и работал корреспондентом издания Коммерсант-Украина.

В 2013 году он ушел из журналистики, во время протестов на Майдане стал пресс-секретарем движения Правый сектор. В России его объявило в розыск ФСБ.

В 2021 году Скоропадский получил гражданство Украины, а в начале 2022 года возглавил журнал Країна, откуда его уволили за несколько месяцев до смерти.

Скоропадский также занимался волонтерской деятельностью, в последние годы сильно болел.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Правый сектор Артем Скоропадский журналисты

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