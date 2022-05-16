«Силовики покрывают МП»: мэр Конотопа заявил, что коллаборанты свободно гуляют по городу 16 мая, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Артем Семенихин заявил, что силовики саботируют его попытки запретить деятельность МП (Фото:Легион Свобода)

Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин утверждает, что местные жители, сотрудничавшие с российскими оккупантами, свободно гуляют по городу, а правоохранители на них не реагируют.

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Об этом он сообщили в эфире общенационального телемарафона.

«К большому сожалению, люди, которых весь город знает, что они помогали армии РФ, спокойно передвигаются по городу. Никто ими не занимается. Есть разные информационные диверсанты. Здесь в городе ими никто не занимается. Хотя я уже лично не единожды писал заявление в Службу безопасности Украины и указывал на откровенные факты реальных преступлений. Идут отписки, что не видят…», — рассказал городской глава.

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Кроме того, Семенихин заявил, что местные правоохранители саботируют его попытки запретить в Конотопе деятельность так называемого московского патриархата.

«Зная о том, что я буду давать поручение пломбировать церкви московского патриархата, они просто не пришли на совещание. Более того, полиция взяла под охрану церкви МП. Вот так это все происходит», — добавил мэр.

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