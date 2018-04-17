Артефакты в воде и вырванные двери. КГГА сорвала голосование за создание подземного музея на Почтовой площади

Киевский городской совет не смог поддержать решение о создании подземного музея на месте уникальной находки времен Киевской Руси под землей на территории Почтовой площади.

Участник заседания и депутат, который продвигает этот проект, Сергей Гусовский не смог выступить перед коллегами. Заседание КГГА преждевременно закрыли.

Сам Гусовский крайне возмущен таким сопротивлением коллег, ведь затягивание с принятием этого решения разрушает археологические находки.

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По его словам, проблемы возникли еще на начальном этапе, когда этот вопрос пытались включить в повестку дня.

"На президиуме Киевсовета было принято решение о том, чтобы предлагать мэру включить этот вопрос в повестку дня. Своим решением мэр этого не сделал", - отметил Гусовский в своем видеообращении.

Однако под давлением Киевсовет все же поддержал включение вопроса музея на Почтовой в повестку дня во вторник, 17 апреля.

Уже через несколько минут после того, как рассмотрение началось, в кулуарах произошла потасовка. В процессе потасовки были выломаны двери в сессионный зал.

"Такие проекты должны приниматься как можно быстрее. Каждый день простоя на месте раскопа - это день уничтожения того, что найдено уже и еще не открыто", - добавил депутат.

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По данным Гусовского, вопрос создания музея на Почтовой будет рассматриваться еще раз, он стоит первым в повестке дня в четверг, 19 апреля.

Однако активист ожидает новых манипуляций и призвал неравнодушных горожан прийти в этот день на 10 утра в Киевский городской совет.

Компанией-застройщиком на этой территории является ООО Хенсфорд-Украина (ее владельцем является Hansford Impex). В этот день Киевсовет сорвал рассмотрение вопроса о расторжении договора с Хенсфорд-Украина, поскольку во время строительства на территории нашли полноценную улицу времен Киевской Руси XI-XII веков.

На данный момент раскопки под Почтовой площадью приостановлены: Хенсфорд Украины - с октября отказывается финансировать любые работы. Хотя по закону должна это делать.

В ноябре прошлого года комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности рекомендовал временно остановить строительство на Почтовой площади.