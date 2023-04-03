За сутки более 600 оккупантов и семь артсистем: с начала вторжения РФ потеряла более 175 тысяч военных — Генштаб
Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 610 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 175 тысяч военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 3 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 175160 (+610) человек ликвидировано,
- танков — 3619 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 6993 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 2694 (+7) ед,
- РСЗО — 527 (+0) ед,
- средства ПВО — 280 (+1) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2262 (+13),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5553 (+16) ед,
- специальная техника — 298 (+2).
Накануне британская разведка рассказала о влиянии пьянства на потери российской армии в Украине.