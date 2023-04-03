За сутки более 600 оккупантов и семь артсистем: с начала вторжения РФ потеряла более 175 тысяч военных — Генштаб

3 апреля, 08:05
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Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 610 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 175 тысяч военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 3 апреля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 175160 (+610) человек ликвидировано,
  • танков — 3619 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин — 6993 (+7) ед,
  • артиллерийских систем — 2694 (+7) ед,
  • РСЗО — 527 (+0) ед,
  • средства ПВО — 280 (+1) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2262 (+13),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5553 (+16) ед,
  • специальная техника — 298 (+2).

Накануне британская разведка рассказала о влиянии пьянства на потери российской армии в Украине.

Видео дня

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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