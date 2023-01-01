Армия Россия может сменить тактику на поле боя в 2023 году — разведка
В разведке предполагают, что в 2023 году армия РФ может сменить тактику (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
По данным украинской разведки, в 2023 году оккупационная армия РФ может сменить тактику на поле боя.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
По его словам, сейчас в России проходят активные процессы мобилизации и ее первый этап уже завершен.
Скибицкий отметил, что в РФ завершают процедуры слаживания путем проведения батальонных и ротных учений, и к началу 2023 года части уже будут готовы к боевому применению. Ожидается введение на территорию Украины новых частей и отдельных подразделений территориальных войск РФ.
Представитель разведки сказал, что это уже происходит в Херсонской области.
Кроме того, в разведке ожидают продолжения наступательных действий на отдельных направлениях. Основной целью оккупантов останется захват Донецкой области и удержание ранее захваченных территорий.
«И то, что мы прогнозируем — это будет изменение тактики действий России на поле боя», — добавил Скибицкий.