У России серьезные проблемы с обеспечением войск вдали от границы — украинская разведка 28 мая, 11:18 Цей матеріал також доступний українською Женщина на фоне уничтоженной российской техники в освобожденном от оккупантов поселке Ольховка, Харьковская область (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

России не удается решить проблемы с обеспечением оккупационных подразделений, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным украинских разведчиков, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения. Цель таких запретов – попытка избежать ответственности за потерю техники.

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Более 3 тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.

В ГУР напомнили, что с начала российского вторжения войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники. "Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 километров от собственной границы", - добавляют украинские разведчики.

За эти месяцы защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.

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