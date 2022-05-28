У России серьезные проблемы с обеспечением войск вдали от границы — украинская разведка

28 мая, 11:18
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Женщина на фоне уничтоженной российской техники в освобожденном от оккупантов поселке Ольховка, Харьковская область (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Женщина на фоне уничтоженной российской техники в освобожденном от оккупантов поселке Ольховка, Харьковская область (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

России не удается решить проблемы с обеспечением оккупационных подразделений, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным украинских разведчиков, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения. Цель таких запретов – попытка избежать ответственности за потерю техники.

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Более 3 тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/321496083495152?__cft__[0]=AZUmy7V3NxMfqhbwKVzomW6vwYY_pacfSqV5Ds4N0Iyh8KFqU_cX3TB6aOChOQv4C1mcsm0cbNp6s93XChxyNLYBasy9_bVE4UF7gUcq9-jB7Jc1TxqbSuhhF-V_rg8a1Q6veFeoXkmz8jl63QpsLPfx&__tn__=%2CO%2CP-R

В ГУР напомнили, что с начала российского вторжения войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники. "Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 километров от собственной границы", - добавляют украинские разведчики.

За эти месяцы защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.

Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Армия России Российская армия Логистика Украинская разведка ГУР Война России против Украины

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