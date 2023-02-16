Генштаб сообщил о потерях РФ: за сутки в Украине уничтожили почти 700 оккупантов, шесть танков и вертолет 16 февраля, 07:54 Оккупационная армия РФ несет значительные потери в войне против Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 690 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения оккупационная армия РФ потеряла более 140 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 16 февраля, потери РФ в войне против Украины составляют:

личного состава — около 140460 ( +690) человек ликвидировано,

+690) человек ликвидировано, танков — 3296 ( +6) ед,

+6) ед, боевых бронированных машин — 6517 ( +10) ед,

+10) ед, артиллерийских систем — 2306 ( +3) ед,

+3) ед, РСЗО — 466 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 239 ( +3) ед,

+3) ед, самолетов — 298 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 287 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2012 ( +1),

+1), крылатые ракеты — 857 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5167 ( +6) ед,

+6) ед, специальная техника — 219 ( +0).

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По данным украинской разведки, оккупационная армия РФ сейчас несет наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV