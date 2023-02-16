Генштаб сообщил о потерях РФ: за сутки в Украине уничтожили почти 700 оккупантов, шесть танков и вертолет
Оккупационная армия РФ несет значительные потери в войне против Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 690 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения оккупационная армия РФ потеряла более 140 тысяч своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 16 февраля, потери РФ в войне против Украины составляют:
- личного состава — около 140460 (+690) человек ликвидировано,
- танков — 3296 (+6) ед,
- боевых бронированных машин — 6517 (+10) ед,
- артиллерийских систем — 2306 (+3) ед,
- РСЗО — 466 (+0) ед,
- средства ПВО — 239 (+3) ед,
- самолетов — 298 (+0) ед,
- вертолетов — 287 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2012 (+1),
- крылатые ракеты — 857 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5167 (+6) ед,
- специальная техника — 219 (+0).
По данным украинской разведки, оккупационная армия РФ сейчас несет наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.