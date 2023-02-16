Генштаб сообщил о потерях РФ: за сутки в Украине уничтожили почти 700 оккупантов, шесть танков и вертолет

16 февраля, 07:54
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Оккупационная армия РФ несет значительные потери в войне против Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупационная армия РФ несет значительные потери в войне против Украины (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 690 российских захватчиков. Всего с начала полномасштабного вторжения оккупационная армия РФ потеряла более 140 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на четверг, 16 февраля, потери РФ в войне против Украины составляют:

  • личного состава — около 140460 (+690) человек ликвидировано,
  • танков — 3296 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин — 6517 (+10) ед,
  • артиллерийских систем — 2306 (+3) ед,
  • РСЗО — 466 (+0) ед,
  • средства ПВО — 239 (+3) ед,
  • самолетов — 298 (+0) ед,
  • вертолетов — 287 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2012 (+1),
  • крылатые ракеты — 857 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5167 (+6) ед,
  • специальная техника — 219 (+0).

Видео дня

По данным украинской разведки, оккупационная армия РФ сейчас несет наибольшие потери с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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