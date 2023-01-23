В украинской разведке рассказали, как изменилась тактика оккупационных войск РФ 23 января, 12:49 Российские войска меняют тактику, отметили в украинской разведке (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Главное управление разведки Минобороны Украины отмечает смену тактики российских оккупационных войск.

Как сообщил в интервью Укринформу заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий, россияне меняют тактику, потому что они «не просто учатся, они теперь стали более реально оценивать нашу мощь».

Видео дня

По его словам, если в феврале 2022 года они «заходили колоннами без какого-либо прикрытия, без организованной системы ПВО, и мы уничтожали все, что шло на Киев, прямо в колоннах, теперь они осознали, что здесь их никто не будет встречать цветами».

«Чем больше мы воюем, тем больше они делают выводы. Они сейчас выстраивают более четкую систему управления по всей линии фронта, это мы четко видим. Они изменяют тактику применения своих подразделений. Если год назад это были БТГр, батальоны, тактические группы, то сейчас они вернулись к классической схеме — бригада, полк, батальон», — отметил Скибицкий.

Он сказал, что оккупанты начали создавать штурмовые отряды, насчитывающие 140−160 человек. Такие отряды включают в себя механизированные подразделения, танки, артиллерию, минометы, противотанковые средства, чтобы прорываться на отдельных участках именно благодаря штурмовым действиям.

«А еще тактика Вагнера, которая применялась сначала в Бахмуте, затем в Соледаре. Они пытаются вести штурмовые действия за счет нанесения мощных артиллерийских ударов в целях полного уничтожения наших позиций обороны. И это — волна за волной идет, несмотря на колоссальные человеческие потери, которые они несут», — добавил представитель разведки.

Кроме того, РФ вносит определенные изменения и в применение крылатых ракет: выбирают другие рубежи пусков, другие маршруты полета авиации, пытаются «обходить» украинскую ПВО.

«Чем дольше продолжаются боевые действия, тем больше опыта набирает враг. И угроза в том, что нынешние их отмобилизованные уже отличаются от пришедших на нашу территорию в октябре месяце», — сказал Скибицкий.

