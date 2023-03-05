Почти 1000 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине

5 марта, 08:18
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Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 153 120 своих солдат — из них 930 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.

Такие данные на утро воскресенья, 5 марта, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

Общие потери противника за 366 дней полномасштабной войны с 24.02.2022 по 24.02.2023 ориентировочно составили:

Видео дня

  • личного состава - около 153120 (+930) человек ликвидировано,

  • танки — 3414 (+5)

  • боевые бронированные машины — 6692 (+9)

  • артиллерийские системы - 2426 (+12)

  • РСЗО - 488 (+1)

  • средства ПВО - 248 (+1)

  • самолеты — 302 (+0)

  • вертолеты — 289 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2071 (+5)

  • крылатые ракеты - 873 (+0)

  • корабли /катера — 18 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 5299 (+10)

  • специальная техника — 232 (+2)

По данным CSIS, за год полномасштабной войны против Украины РФ потеряла больше военных, чем во всех войнах со времен Второй мировой вместе взятых.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери потери врага

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