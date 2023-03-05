Почти 1000 ликвидированных оккупантов за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине
Украинский военный (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 153 120 своих солдат — из них 930 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные на утро воскресенья, 5 марта, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 366 дней полномасштабной войны
личного состава - около 153120 (+930) человек ликвидировано,
танки — 3414 (+5)
боевые бронированные машины — 6692 (+9)
артиллерийские системы - 2426 (+12)
РСЗО - 488 (+1)
средства ПВО - 248 (+1)
самолеты — 302 (+0)
вертолеты — 289 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 2071 (+5)
крылатые ракеты - 873 (+0)
корабли /катера — 18 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 5299 (+10)
специальная техника — 232 (+2)
По данным CSIS, за год полномасштабной войны против Украины РФ потеряла больше военных, чем во всех войнах со времен Второй мировой вместе взятых.