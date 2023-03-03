Агрессор несет большие потери. За сутки уничтожили около 765 оккупантов, восемь танков и 15 бронированных машин — Генштаб

3 марта, 08:03
Поделиться:
Российские оккупационные войска понесли значительные потери за сутки (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска понесли значительные потери за сутки (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 765 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 151 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 3 марта, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 151370 (+765) человек ликвидировано,
  • танков — 3405 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 6673 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 2402 (+4) ед,
  • РСЗО — 484 (+4) ед,
  • средства ПВО — 247 (+0) ед,
  • самолетов — 301 (+1) ед,
  • вертолетов — 289 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2061 (+3),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5281 (+17) ед,
  • специальная техника — 230 (+0).

Видео дня

По данным CSIS, за год полномасштабной войны против Украины РФ потеряла больше военных, чем во всех войнах со времен Второй мировой вместе взятых.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X