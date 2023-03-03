Агрессор несет большие потери. За сутки уничтожили около 765 оккупантов, восемь танков и 15 бронированных машин — Генштаб 3 марта, 08:03 Российские оккупационные войска понесли значительные потери за сутки (Фото:Генштаб)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 765 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 151 тысячу военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 3 марта, потери РФ составляют:

личного состава — около 151370 ( +765) человек ликвидировано,

+765) человек ликвидировано, танков — 3405 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 6673 ( +15) ед,

+15) ед, артиллерийских систем — 2402 ( +4) ед,

+4) ед, РСЗО — 484 ( +4) ед,

+4) ед, средства ПВО — 247 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 301 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 289 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2061 ( +3),

+3), крылатые ракеты — 873 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5281 ( +17) ед,

+17) ед, специальная техника — 230 ( +0).

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По данным CSIS, за год полномасштабной войны против Украины РФ потеряла больше военных, чем во всех войнах со времен Второй мировой вместе взятых.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV