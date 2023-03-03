Агрессор несет большие потери. За сутки уничтожили около 765 оккупантов, восемь танков и 15 бронированных машин — Генштаб
Российские оккупационные войска понесли значительные потери за сутки (Фото:Генштаб)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 765 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери РФ превысили 151 тысячу военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на пятницу, 3 марта, потери РФ составляют:
- личного состава — около 151370 (+765) человек ликвидировано,
- танков — 3405 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6673 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 2402 (+4) ед,
- РСЗО — 484 (+4) ед,
- средства ПВО — 247 (+0) ед,
- самолетов — 301 (+1) ед,
- вертолетов — 289 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2061 (+3),
- крылатые ракеты — 873 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5281 (+17) ед,
- специальная техника — 230 (+0).
По данным CSIS, за год полномасштабной войны против Украины РФ потеряла больше военных, чем во всех войнах со времен Второй мировой вместе взятых.