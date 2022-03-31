Низкий уровень мотивации: подразделения армии РФ отказываются воевать, отстранены два командира — Генштаб

31 марта, 07:18
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По данным Генштаба, подразделения армии РФ отказываются воевать (Фото:Генштаб)

По данным Генштаба, подразделения армии РФ отказываются воевать (Фото:Генштаб)

Морально-психологическое состояние и уровень мотивации личного состава подразделений оккупационных войск для участия в боевых действиях остается низким.

Об этом сообщает Генштаб.

По имеющейся информации, в подразделениях 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа в связи с неисполнением приказа о ведении боевых действий от должностей отстранены два командира взводов.

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Для проведения разъяснительной работы в район выполнения боевых задач БТГр части в Ясиновке Донецкой области запланировано прибытие заместителя командира бригады по военно-политической работе.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Генштаб Война России против Украины

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