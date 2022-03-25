Страдают от обморожений. Российская армия оказалась неготовой к холодам в Украине — CIT 25 марта, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты жалуются на обморожения в Украине (Фото:Генштаб)

Расследователи Conflict Intelligence Team нашли подтверждение тому, что российские военные страдают от обморожений в Украине.



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Среди публикуемых Службой безопасности Украины перехватов переговоров российских военных был разговор, где один из собеседников, помимо прочего, рассказывает, что половина его бойцов, которые воюют под Николаевом, страдает от обморожения ног.

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Фигурант разговора также жалуется, что бойцам приходится спать в окопах, так как у них нет ни палаток, ни печек-«буржуек».

Источник CIT, знакомый с ситуацией на другом направлении вторжения, подтвердил эту информацию, добавив, что в одном из соединений палатками была обеспечена только одна батальонно-тактическая группа, а зимнее обмундирование имели всего 20% личного состава, причем часто купленное самими контрактниками за свой счет.

О недостатке зимнего обмундирования как причине обморожений говорил и представитель Пентагона.

Многие комментаторы в сети сомневались, что в Украине весной можно получить обморожение. Однако архивные данные о погоде в Николаеве показывают, что в марте этого года температура регулярно опускалась существенно ниже нуля. Это было вполне предсказуемо, ведь еще в январе украинские синоптики обещали аномально холодную весну.

В этих условиях власти российских регионов, например Волгоградской области, объявляют акции по сбору теплых вещей для военных, которые воюют в Украине.

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