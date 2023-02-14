Генштаб сообщил данные о потерях РФ за сутки: ликвидировали более 700 оккупантов, сбили два самолета 14 февраля, 08:01 Генштаб сообщил о суточных потерях РФ в Украине (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 740 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения — более 139 тысяч.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 14 февраля, потери РФ составляют:

личного состава — около 139080 ( +740) человек ликвидировано,

+740) человек ликвидировано, танков — 3286 ( +3) ед,

+3) ед, боевых бронированных машин — 6500 ( +8) ед,

+8) ед, артиллерийских систем — 2299 ( +9) ед,

+9) ед, РСЗО — 466 ( +1) ед,

+1) ед, средства ПВО — 234 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 298 ( +2) ед,

+2) ед, вертолетов — 286 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2011 ( +4),

+4), крылатые ракеты — 857 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5155 ( +5) ед,

+5) ед, специальная техника — 218 ( +1).

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что для финализации войны нужно уничтожать по 5 тысяч российских оккупантов за сутки.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV