Генштаб сообщил данные о потерях РФ за сутки: ликвидировали более 700 оккупантов, сбили два самолета
Генштаб сообщил о суточных потерях РФ в Украине (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 740 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения — более 139 тысяч.
Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 14 февраля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 139080 (+740) человек ликвидировано,
- танков — 3286 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 6500 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 2299 (+9) ед,
- РСЗО — 466 (+1) ед,
- средства ПВО — 234 (+0) ед,
- самолетов — 298 (+2) ед,
- вертолетов — 286 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2011 (+4),
- крылатые ракеты — 857 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5155 (+5) ед,
- специальная техника — 218 (+1).
Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что для финализации войны нужно уничтожать по 5 тысяч российских оккупантов за сутки.