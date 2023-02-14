Генштаб сообщил данные о потерях РФ за сутки: ликвидировали более 700 оккупантов, сбили два самолета

14 февраля, 08:01
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Генштаб сообщил о суточных потерях РФ в Украине (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)

Генштаб сообщил о суточных потерях РФ в Украине (Фото:Десантно-штурмовые войска ВСУ)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали около 740 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения — более 139 тысяч.

Согласно данным Генштаба по состоянию на вторник, 14 февраля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 139080 (+740) человек ликвидировано,
  • танков — 3286 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 6500 (+8) ед,
  • артиллерийских систем — 2299 (+9) ед,
  • РСЗО — 466 (+1) ед,
  • средства ПВО — 234 (+0) ед,
  • самолетов — 298 (+2) ед,
  • вертолетов — 286 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2011 (+4),
  • крылатые ракеты — 857 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5155 (+5) ед,
  • специальная техника — 218 (+1).

Видео дня

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что для финализации войны нужно уничтожать по 5 тысяч российских оккупантов за сутки.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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