В Украине уничтожили более 700 российских оккупантов и 10 танков за сутки — Генштаб
Более 144 тысяч российских оккупантов ликвидировали в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Украине в течение предыдущих суток ликвидировали около 760 российских оккупантов. Всего Россия потеряла более 144 тысяч своих военных.
Согласно данным Генштаба, по состоянию на вторник, 21 февраля, с начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют:
- личного состава — около 144440 (+760) человек ликвидировано,
- танков — 3326 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 6562 (+9) ед,
- артиллерийских систем — 2338 (+4) ед,
- РСЗО — 471 (+0) ед,
- средства ПВО — 243 (+0) ед,
- самолетов — 299 (+0) ед,
- вертолетов — 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2023 (+5),
- крылатые ракеты — 873 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5210 (+1) ед,
- специальная техника — 226 (+1).
Ранее в ВСУ сообщали, что потери РФ в войне против Украины могут быть выше, чем в официальных данных.