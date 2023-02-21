В Украине уничтожили более 700 российских оккупантов и 10 танков за сутки — Генштаб 21 февраля, 08:41 Более 144 тысяч российских оккупантов ликвидировали в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Украине в течение предыдущих суток ликвидировали около 760 российских оккупантов. Всего Россия потеряла более 144 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба, по состоянию на вторник, 21 февраля, с начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют:

личного состава — около 144440 ( +760) человек ликвидировано,

+760) человек ликвидировано, танков — 3326 ( +10) ед,

+10) ед, боевых бронированных машин — 6562 ( +9) ед,

+9) ед, артиллерийских систем — 2338 ( +4) ед,

+4) ед, РСЗО — 471 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 243 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 299 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 287 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 2023 ( +5),

+5), крылатые ракеты — 873 ( +0),

+0), корабли / катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5210 ( +1) ед,

+1) ед, специальная техника — 226 ( +1).

Видео дня

Ранее в ВСУ сообщали, что потери РФ в войне против Украины могут быть выше, чем в официальных данных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV