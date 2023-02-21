В Украине уничтожили более 700 российских оккупантов и 10 танков за сутки — Генштаб

21 февраля, 08:41
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Более 144 тысяч российских оккупантов ликвидировали в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Более 144 тысяч российских оккупантов ликвидировали в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Украине в течение предыдущих суток ликвидировали около 760 российских оккупантов. Всего Россия потеряла более 144 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба, по состоянию на вторник, 21 февраля, с начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют:

  • личного состава — около 144440 (+760) человек ликвидировано,
  • танков — 3326 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 6562 (+9) ед,
  • артиллерийских систем — 2338 (+4) ед,
  • РСЗО — 471 (+0) ед,
  • средства ПВО — 243 (+0) ед,
  • самолетов — 299 (+0) ед,
  • вертолетов — 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2023 (+5),
  • крылатые ракеты — 873 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5210 (+1) ед,
  • специальная техника — 226 (+1).

Видео дня

Ранее в ВСУ сообщали, что потери РФ в войне против Украины могут быть выше, чем в официальных данных.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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