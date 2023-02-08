В Украине ликвидировали почти 1000 оккупантов за сутки, сбили самолет и вертолет — Генштаб
Почти 1000 российских оккупантов ликвидировали за сутки в Украине (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 134 тысячи военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 8 февраля, потери РФ в войне против Украины составляют:
- личного состава — около 134100 (+910) человек ликвидировано,
- танков, — 3253 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 6458 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 2236 (+4) ед,
- РСЗО — 461 (+0) ед,
- средства ПВО — 228 (+1) ед,
- самолетов — 295 (+1) ед,
- вертолетов — 285 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 1961 (+3),
- крылатые ракеты — 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5112 (+5) ед,
- специальная техника — 211 (+3).
Ранее журналист Виталий Портников в эфире Radio NV объяснил, на что надеется российский диктатор Владимир Путин, когда идет на огромные потери своей армии в войне против Украины.
«Это может быть идея истощения украинских войск на определенных участках фронта, чтобы облегчить возможности своего наступления в будущем. Если вы все время штурмуете какие-то города с большими потерями для себя, вы точно знаете, что и враг ваш тоже несет потери. А мобилизационный ресурс у вас все равно в разы больше, благодаря количеству населения», — сказал он.