В Украине ликвидировали почти 1000 оккупантов за сутки, сбили самолет и вертолет — Генштаб

8 февраля, 08:12
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Почти 1000 российских оккупантов ликвидировали за сутки в Украине (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Почти 1000 российских оккупантов ликвидировали за сутки в Украине (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 134 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 8 февраля, потери РФ в войне против Украины составляют:

  • личного состава — около 134100 (+910) человек ликвидировано,
  • танков, — 3253 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин — 6458 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 2236 (+4) ед,
  • РСЗО — 461 (+0) ед,
  • средства ПВО — 228 (+1) ед,
  • самолетов — 295 (+1) ед,
  • вертолетов — 285 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 1961 (+3),
  • крылатые ракеты — 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5112 (+5) ед,
  • специальная техника — 211 (+3).

Видео дня

Ранее журналист Виталий Портников в эфире Radio NV объяснил, на что надеется российский диктатор Владимир Путин, когда идет на огромные потери своей армии в войне против Украины.

«Это может быть идея истощения украинских войск на определенных участках фронта, чтобы облегчить возможности своего наступления в будущем. Если вы все время штурмуете какие-то города с большими потерями для себя, вы точно знаете, что и враг ваш тоже несет потери. А мобилизационный ресурс у вас все равно в разы больше, благодаря количеству населения», — сказал он.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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