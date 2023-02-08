В Украине ликвидировали почти 1000 оккупантов за сутки, сбили самолет и вертолет — Генштаб 8 февраля, 08:12 Почти 1000 российских оккупантов ликвидировали за сутки в Украине (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 910 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 134 тысячи военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 8 февраля, потери РФ в войне против Украины составляют:

личного состава — около 134100 ( +910) человек ликвидировано,

+910) человек ликвидировано, танков, — 3253 ( +8) ед,

+8) ед, боевых бронированных машин — 6458 ( +15) ед,

+15) ед, артиллерийских систем — 2236 ( +4) ед,

+4) ед, РСЗО — 461 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 228 ( +1) ед,

+1) ед, самолетов — 295 ( +1) ед,

+1) ед, вертолетов — 285 ( +1) ед,

+1) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня — 1961 ( +3),

+3), крылатые ракеты — 796 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5112 ( +5) ед,

+5) ед, специальная техника — 211 ( +3).

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Ранее журналист Виталий Портников в эфире Radio NV объяснил, на что надеется российский диктатор Владимир Путин, когда идет на огромные потери своей армии в войне против Украины.



«Это может быть идея истощения украинских войск на определенных участках фронта, чтобы облегчить возможности своего наступления в будущем. Если вы все время штурмуете какие-то города с большими потерями для себя, вы точно знаете, что и враг ваш тоже несет потери. А мобилизационный ресурс у вас все равно в разы больше, благодаря количеству населения», — сказал он.



Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV