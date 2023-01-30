За сутки в Украине ликвидировали почти 500 оккупантов: новые данные Генштаба о потерях РФ 30 января, 08:15 За сутки в Украине ликвидировали почти 500 российских военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 490 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 126650 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 30 января, потери РФ составляют:

личного состава — около 126650 ( +490) человек ликвидировано,

+490) человек ликвидировано, танков — 3201 ( +4) ед,

+4) ед, боевых бронированных машин — 6369 ( +3) ед,

+3) ед, артиллерийских систем — 2196 ( +1) ед,

+1) ед, РСЗО — 453 ( +0) ед,

+0) ед, средства ПВО — 221 ( +0) ед,

+0) ед, самолетов — 293 ( +0) ед,

+0) ед, вертолетов — 284 ( +0) ед,

+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня- 1947 ( +0),

+0), крылатые ракеты — 796 ( +0),

+0), корабли /катера — 18 ( +0) ед,

+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн — 5041 ( +4) ед,

+4) ед, специальная техника — 199 ( +0).

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Ранее Генштаб сообщил, что в один из местных моргов Горловки Донецкой области только 28 января привезли около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV