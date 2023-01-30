За сутки в Украине ликвидировали почти 500 оккупантов: новые данные Генштаба о потерях РФ

30 января, 08:15
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За сутки в Украине ликвидировали почти 500 российских военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За сутки в Украине ликвидировали почти 500 российских военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 490 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 126650 своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 30 января, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 126650 (+490) человек ликвидировано,
  • танков — 3201 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин — 6369 (+3) ед,
  • артиллерийских систем — 2196 (+1) ед,
  • РСЗО — 453 (+0) ед,
  • средства ПВО — 221 (+0) ед,
  • самолетов — 293 (+0) ед,
  • вертолетов — 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня- 1947 (+0),
  • крылатые ракеты — 796 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5041 (+4) ед,
  • специальная техника — 199 (+0).

Видео дня

Ранее Генштаб сообщил, что в один из местных моргов Горловки Донецкой области только 28 января привезли около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.

Потери РФ на войне против Украины - инфографика NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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