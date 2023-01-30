За сутки в Украине ликвидировали почти 500 оккупантов: новые данные Генштаба о потерях РФ
За сутки в Украине ликвидировали почти 500 российских военных (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 490 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 126650 своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на понедельник, 30 января, потери РФ составляют:
- личного состава — около 126650 (+490) человек ликвидировано,
- танков — 3201 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 6369 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 2196 (+1) ед,
- РСЗО — 453 (+0) ед,
- средства ПВО — 221 (+0) ед,
- самолетов — 293 (+0) ед,
- вертолетов — 284 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня- 1947 (+0),
- крылатые ракеты — 796 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5041 (+4) ед,
- специальная техника — 199 (+0).
Ранее Генштаб сообщил, что в один из местных моргов Горловки Донецкой области только 28 января привезли около 20 тел погибших оккупантов из районов Новобахмутовки и Майорска.