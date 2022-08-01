Армия России может вернуться в Беларусь за две-три недели — разведка 1 августа, 13:35 Войска РФ могут вернуться на территорию Беларуси через две-три недели, если у них будет такая необходимость (Фото:Генштаб)

По данным разведки, российские оккупационные войска могут вернуться на территорию Беларуси через две-три недели, если у них будет такая необходимость.



Об этом в интервью The Guardian рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, сильной стороной российской армии является ее способность быстро перебрасывать войска и технику с одного направления на другое, поскольку она практиковала это во время военных учений накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Видео дня

«Российские войска отступили из северных регионов Украины в марте и снова появились на Донбассе через две недели. Мы знаем, что они могут вернуться в Беларусь через две-три недели, если им понадобится», — заявил Скибицкий.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.