Оккупанты запустили несколько групп БПЛА в сторону Украины — Воздушные силы
Воздушная тревога объявлена в ряде областей (Фото:Карта тревог)
В ночь на среду, 2 августа, российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе в сторону Украины.
23:47 Тревога распространилась на Полтавскую область
23:27 Воздушную тревогу объявили в Сумской области.
Воздушные силы сообщили, что БПЛА были выпущены из Приморско-Ахтарска. Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины — после полуночи.