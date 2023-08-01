Оккупанты запустили несколько групп БПЛА в сторону Украины — Воздушные силы

1 августа, 23:49
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Воздушная тревога объявлена в ряде областей (Фото:Карта тревог)

Воздушная тревога объявлена в ряде областей (Фото:Карта тревог)

В ночь на среду, 2 августа, российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе в сторону Украины.

23:47 Тревога распространилась на Полтавскую область

23:27 Воздушную тревогу объявили в Сумской области.

Карта тревог
Фото: Карта тревог

Воздушные силы сообщили, что БПЛА были выпущены из Приморско-Ахтарска. Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины — после полуночи.

Видео дня

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Дроны Война России против Украины Воздушная тревога дроны-камикадзе

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