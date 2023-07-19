Оккупанты запустили БПЛА типа Shahed с южного направления, также есть угроза ракетной атаки — онлайн

19 июля, 01:11
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Иранские дроны Shahed, которые используют россияне (Фото:Фокус/Тwitter)

Иранские дроны Shahed, которые используют россияне (Фото:Фокус/Тwitter)

Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине иранские дроны-камикадзе типа Shahed.

01:10 Зафиксирован вылет 4-х Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и 4 Ту-22м3 вдоль восточной границы

01:03 Взрывы в Одессе

00:57 Зафиксированы пуски ракет Калибр из Черного моря — опасность для юга

Видео дня

00:53 В Киеве и ряде областей — отбой воздушной тревоги

Мапа тривог
Фото: Мапа тривог

00:30 Угроза БПЛА также в Харьковской, Полтавской и Запорожской областях

00:20 В Донецкой, Днепропетровской, Сумской областях — угроза БПЛА

00:12 Воздушная тревога распространилась на ряд областей. Воздушные силы сообщили также о ракетной опасности.

Карта тревог
Фото: Карта тревог

В Воздушных силах призвали украинцев не игнорировать сигналы тревоги.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   БПЛА Война в Украине Дроны Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины дроны-камикадзе

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