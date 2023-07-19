Оккупанты запустили БПЛА типа Shahed с южного направления, также есть угроза ракетной атаки — онлайн
Иранские дроны Shahed, которые используют россияне (Фото:Фокус/Тwitter)
Воздушные силы ВСУ сообщили, что российские оккупанты запустили по Украине иранские дроны-камикадзе типа Shahed.
01:10 Зафиксирован вылет 4-х Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и 4 Ту-22м3 вдоль восточной границы
01:03 Взрывы в Одессе
00:57 Зафиксированы пуски ракет Калибр из Черного моря — опасность для юга
00:53 В Киеве и ряде областей — отбой воздушной тревоги
00:30 Угроза БПЛА также в Харьковской, Полтавской и Запорожской областях
00:20 В Донецкой, Днепропетровской, Сумской областях — угроза БПЛА
00:12 Воздушная тревога распространилась на ряд областей. Воздушные силы сообщили также о ракетной опасности.
В Воздушных силах призвали украинцев не игнорировать сигналы тревоги.