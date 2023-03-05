Россияне в сутки обстреляли шесть общин Сумской области, зафиксировано 117 прилетов
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки россияне обстреляли шесть общин Сумской области.
Россияне вели огонь по территориям Белопольской, Эсманской, Шалыгинской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Юнаковской общин.
Оккупанты со своей территории вели огонь из минометов и артиллерии. В результате обстрелов повреждены ЛЭП и жилые здания.