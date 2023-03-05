Россияне в сутки обстреляли шесть общин Сумской области, зафиксировано 117 прилетов

5 марта, 04:47
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки россияне обстреляли шесть общин Сумской области.

Россияне вели огонь по территориям Белопольской, Эсманской, Шалыгинской, Новослободской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Юнаковской общин.

Оккупанты со своей территории вели огонь из минометов и артиллерии. В результате обстрелов повреждены ЛЭП и жилые здания.

Видео дня

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https://www.youtube.com/watch?v=oJ9dXVnIc10
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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