Россияне за сутки 14 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения 21 июня, 02:19 Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты обстреляли семь громад Сумской области.

Россияне совершили 14 обстрелов, было зафиксировано 109 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Краснопольская, Хотинская, Белопольская, Середино-Будская, Новослободская, Великописаревская громады.

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Оккупанты вели огонь из минометов и артиллерии. В результате атак есть разрушения, люди не пострадали.