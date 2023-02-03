Оккупанты за сутки нанесли 120 ударов по Сумщине
Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)
Сумская областная военная администрация сообщила, что российская армия за сутки нанесла 120 ударов по Сумщине.
Вражеские войска нанесли удары по Эсманской, Шалыгинской, Середино-Будской и Белопольской громад.
Оккупанты вели огонь из минометов и РСЗО. Также в Середино-Будской громаде россияне сбросили на территорию одного из сел четыре мины - повреждены частные дома и ЛЭП.
За минувшие сутки россияне обстреляли четыре громады Сумщины.
Оккупанты вели огонь по Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Эсманской громадам. Всего было зафиксировано 129 прилетов.