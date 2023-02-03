Оккупанты за сутки нанесли 120 ударов по Сумщине

3 февраля, 00:40
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Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Последствия обстрелов Сумской области (Фото:Дмитрий Живицкий/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что российская армия за сутки нанесла 120 ударов по Сумщине.

Вражеские войска нанесли удары по Эсманской, Шалыгинской, Середино-Будской и Белопольской громад.

Оккупанты вели огонь из минометов и РСЗО. Также в Середино-Будской громаде россияне сбросили на территорию одного из сел четыре мины - повреждены частные дома и ЛЭП.

Видео дня

За минувшие сутки россияне обстреляли четыре громады Сумщины.

Оккупанты вели огонь по Белопольской, Великописаревской, Шалыгинской и Эсманской громадам. Всего было зафиксировано 129 прилетов.

https://www.youtube.com/watch?v=TUnPmaM8mhU
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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