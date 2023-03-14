Россияне за сутки обстреляли шесть общин Сумщины: есть погибший и раненые 14 марта, 02:38 Обломки от российских снарядов (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российская армия атаковала шесть общин Сумщины из разных видов вооружения.

Всего за сутки было зафиксировано около 100 прилетов по территориям Зноб-Новгородской, Эсманской, Середино-Будской, Шалыгинской, Белопольской и Краснопольской общин.

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Россияне использовали минометы, гранатометы, артиллерию, РСЗО и беспилотники.

В Зноб-Новгородской общине ракета упала на территории местного профессионально-аграрного лицея. Есть погибший и раненые.

В других общинах в результате вражеских атак были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.