Россияне за сутки обстреляли шесть общин Сумщины: есть погибший и раненые

14 марта, 02:38
Поделиться:
Обломки от российских снарядов (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Обломки от российских снарядов (Фото:Сумская ОВА/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российская армия атаковала шесть общин Сумщины из разных видов вооружения.

Всего за сутки было зафиксировано около 100 прилетов по территориям Зноб-Новгородской, Эсманской, Середино-Будской, Шалыгинской, Белопольской и Краснопольской общин.

Видео дня

Россияне использовали минометы, гранатометы, артиллерию, РСЗО и беспилотники.

В Зноб-Новгородской общине ракета упала на территории местного профессионально-аграрного лицея. Есть погибший и раненые.

В других общинах в результате вражеских атак были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Читайте также:
Зафиксировано 11 попаданий и семь пулеметных «очередей». Армия РФ обстреляла две общины Сумской области
https://www.youtube.com/watch?v=JdPM0Q_9olI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X