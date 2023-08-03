Россияне за сутки 35 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения
Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)
Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские военные 35 раз обстреляли Сумскую область из различных видов оружия.
Были обстреляны населенные пункты в Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманской, Середино-Будской, Великописаревской и Новослободской общинах.
Для атак оккупанты использовали минометы, артиллерию, гранатометы и вертолеты. Всего было зафиксировано 206 взрывов. В результате обстрелов есть разрушения в нескольких общинах. Предварительно — люди не пострадали.