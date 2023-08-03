Россияне за сутки 35 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения

3 августа, 03:25
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские военные 35 раз обстреляли Сумскую область из различных видов оружия.

Были обстреляны населенные пункты в Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманской, Середино-Будской, Великописаревской и Новослободской общинах.

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Для атак оккупанты использовали минометы, артиллерию, гранатометы и вертолеты. Всего было зафиксировано 206 взрывов. В результате обстрелов есть разрушения в нескольких общинах. Предварительно — люди не пострадали.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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