Россияне за сутки 35 раз обстреляли Сумскую область: есть разрушения 3 августа, 03:25 Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские военные 35 раз обстреляли Сумскую область из различных видов оружия.

Были обстреляны населенные пункты в Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Миропольской, Эсманской, Середино-Будской, Великописаревской и Новослободской общинах.

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Для атак оккупанты использовали минометы, артиллерию, гранатометы и вертолеты. Всего было зафиксировано 206 взрывов. В результате обстрелов есть разрушения в нескольких общинах. Предварительно — люди не пострадали.