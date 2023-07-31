Россияне за сутки массированно обстреляли Сумскую область: есть разрушения, ранен человек

31 июля, 23:26
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 28 раз обстреляли Сумщину из различных видов оружия.

Оккупанты нанесли удары по Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Хотинской, Зноб-Новгородской, Середино-Будской, Великописаревской, Новослободской громадам.

Россияне использовали для обстрелов минометы и артиллерию. Также был нанесен удар с помощью вертолета. В результате обстрелов один человек получил ранения, есть значительные разрушения.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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