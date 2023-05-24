Россияне за сутки 10 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 37 взрывов

24 мая, 02:32
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Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Последствия обстрелов Сумщины (Фото:Кордон. Медіа/Telegram)

Сумская областная военная администрация сообщила, что за сутки российские оккупанты 10 раз обстреливали Сумскую область.

Россияне обстреливали Великописаревскую, Шалыгинскую, Новослободскую, Белопольскую, Юнаковскую, Краснопольскую общины. Всего было зафиксировано 37 взрывов.

Россияне использовали для атак артиллерию, минометы и РСЗО. В результате обстрелов повреждены частный жилой дом, гараж, автокран, прицеп к трактору, трактор и сеялка. Люди не пострадали.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Сумская область Война в Украине Война России против Украины

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