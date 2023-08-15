Россияне выпустили ракеты по Украине, тревога распространяется по областям — онлайн 15 августа, 04:17 Россияне запустили ракеты с самолетов Ту-95МС (Фото:Сергей Стерненко)

В ночь на вторник, 15 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.

04:36 Пуски ракет из района Миллерово (Ту-22 М3)



04:33 Взрывы в Запорожье



04:15 Тревога по всей Украине. В Днепре прогремели взрывы



Фото: Мапа тривог

03:40 ВСУ опубликовали обновление по ракетному удару



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03:26 Воздушная тревога объявлена также в Киеве и центральных областях



Фото: Мапа тривог

03:20 Тревога распространилась на юг



В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Фото: Карта тревог

Воздушные силы ВСУ сообщили, что угроза связана с запуском ракет самолетами Ту-95МС из района Каспийского моря.