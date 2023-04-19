За сутки россияне выпустили по Херсонщине 350 снарядов: есть жертвы среди населения

19 апреля, 08:48
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Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Kherson Regional State Administration/Handout via REUTERS)

Последствия обстрелов Херсонской области (Фото:Kherson Regional State Administration/Handout via REUTERS)

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что россияне за сутки выпустили 350 снарядов по Херсонщине.

«За минувшие сутки противник совершил — 79 обстрелов, выпустив 350 снарядов из тяжелой артиллерии и БПЛА. Город Херсон враг обстрелял 12 раз», — заявил Прокудин.

В частности, в Херсоне оккупанты атаковали территорию рынка и здание учебного заведения.

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«Из-за российской агрессии один человек погиб, десять — получили ранения», — сообщил Прокудин.

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В течение 17 апреля российские оккупанты 57 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области из разных видов вооружения; Херсон — шесть раз. В результате атак ранения получил один человек.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсонская область Война в Украине Война России против Украины

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