Оккупанты потратили от 400 до 700 миллионов долларов во время удара 10 октября — Forbes 11 октября, 04:45 Последствия ударов по городу Днепр (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Издание Forbes подсчитало, что российские военные в течение 10 октября выпустили по Украине ракет и беспилотников на сумму от 400 до 700 миллионов долларов.

Отмечается, что оккупанты использовали ракеты типа Х-101, Х-555, Калибр, Искандер, С-300, Торнадо-С.



Для расчета стоимости этих ракет использовали следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 — $13 млн, Калибр — $6,5 млн, Искандер — $3 млн, Оникс — $1,25 млн, Х-22 — $1 млн, Точка-У — $0,3 млн.

Видео дня

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 10 октября сообщил, что за сутки оккупанты нанесли по Украине больше 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Воздушные Силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 43 вражеских крылатых ракеты и 13 беспилотников. Угроза новых ракетных и авиаударов сохраняется.

В результате ракетных ударов РФ по ряду областей Украины погибли 14 человек, по меньшей мере 90 пострадали.