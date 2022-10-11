Оккупанты потратили от 400 до 700 миллионов долларов во время удара 10 октября — Forbes

11 октября, 04:45
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Последствия ударов по городу Днепр (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Последствия ударов по городу Днепр (Фото:REUTERS/Mykola Synelnykov)

Издание Forbes подсчитало, что российские военные в течение 10 октября выпустили по Украине ракет и беспилотников на сумму от 400 до 700 миллионов долларов.

Отмечается, что оккупанты использовали ракеты типа Х-101, Х-555, Калибр, Искандер, С-300, Торнадо-С.

Для расчета стоимости этих ракет использовали следующие оценки: стоимость ракеты Х-101 — $13 млн, Калибр — $6,5 млн, Искандер — $3 млн, Оникс — $1,25 млн, Х-22 — $1 млн, Точка-У — $0,3 млн.

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Forbes

Фото: Forbes
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Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 10 октября сообщил, что за сутки оккупанты нанесли по Украине больше 84 ракетных и авиаударов, используя крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники. Воздушные Силы и противовоздушная оборона ВСУ уничтожили 43 вражеских крылатых ракеты и 13 беспилотников. Угроза новых ракетных и авиаударов сохраняется.

В результате ракетных ударов РФ по ряду областей Украины погибли 14 человек, по меньшей мере 90 пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=uyflJvEfZbA
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Война России против Украины

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