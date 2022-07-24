Армия РФ выпустила ракеты по Хмельницкой области. Все сбили силы ПВО
Россия выпустила по Хмельницкой области ракеты из акватории Черного моря (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)
Российские оккупанты в воскресенье, 24 июля, нанесли ракетный удар по Хмельницкой области. Три крылатые ракеты морского базирования типа Калибр сбили силы ПВО.
Об этом сообщили в Воздушном командовании Запад ВС ВСУ.
Атаку оккупанты осуществили из акватории Черного моря.
«Сегодня враг выпустил ракеты по территории нашей области. Все они сбиты силами ПВО. За это им большое спасибо!» — заявил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
Во время воздушной тревоги около 09:00 в Хмельницкой области раздались взрывы. Сработали системы ПВО.
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