Преступления оккупантов. Россия применила в Украине более 200 видов запрещенных боеприпасов — NYT 20 июня, 03:16 Цей матеріал також доступний українською Неразорвавшийся снаряд российской армии в Лисичанске (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия применила более 210 видов оружия и боеприпасов, которые запрещены международными договорами.

Об этом сообщает The New York Times.



Чаще всего оккупанты применяли кассетные боеприпасы, включая такие, которые будут «представлять опасность для жителей Украины на протяжении десятилетий после окончания войны».

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Согласно данным издания, применение запрещенных боеприпасов не было ограниченным, а является частью военной стратегии кремлевского режима.

Во время анализы были изучены тысячи фотографий снарядов и последствий обстрелов Украины. Аналитики установили более 2000 видов боеприпасов, которые применяли оккупанты.

Особую опасность представляют неуправляемые снаряды из гаубиц Д-30, РСЗО Град, осколочно-фугасные снаряды ОФ-56, суббоеприпасы 9Н210, 300-мм снаряды РСЗО Смерч.

Также оккупанты используют запрещенные мины ПОМ-3, маскируют гранаты так, чтобы они травмировали или убили мирных жителей, которые к них дотронулись из-за неосторожности.

Ранее СБУ опубликовала новый перехват переговоров российских войск. Оккупанты признаются, что используют в Украине запрещенное вооружение и расстреливают гражданских.

В СБУ напомнили, что использование фосфорных бомб нарушает Женевскую конвенцию и является преступлением против человечности, а убийство мирных людей противоречит законам и обычаям войны. Оккупанты не впервые используют фосфорные бомбы на востоке Украины.



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