Серьезный удар по экономике региона. Российские войска обстреляли завод керамики в Славянске 14 июля, 00:14 Разрушения на заводе Zeus Ceramica (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские войска атаковали в Славянске завод Zeus Ceramica, который производит плитку.

«Славянский завод Zeus Ceramica — очередная цель российских оккупантов в Донецкой области. Сегодня вечером помещение завода попало под обстрел — к счастью обошлось без жертв, но есть немало поврежденного имущества», — заявил Кириленко.

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Он отметил, что завод является ведущим производителем в своей отрасли. Его продукцию покупали Евросоюз, США и Канада.

«Разрушение такого завода — серьезный удар по экономике региона. Россияне уничтожают наш промышленный потенциал. Но за все сами и заплатят!», — заявил глава ОВА.

13 июля в Генштабе сообщили, что на Славянском направлении украинские военные успешно отбили штурм оккупантов в направлении населенных пунктов Долгенькое и Долина.

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