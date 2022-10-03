Россияне ударили по Запорожью, разрушена инфраструктура, есть пострадавшие 3 октября, 05:23 Последствия обстрелов Запорожья (Фото:State Emergency Services of Ukraine/Handout via REUTERS)

Ближе к утру понедельника, 3 октября, российские оккупанты обстреляли Запорожье.

Секретарь горсовета Анатолий Куртев сообщил, что есть пострадавшие и разрушения.

«Утром враг снова атаковал Запорожье. Предварительно, в результате вражеских обстрелов разрушений испытала инфраструктура города. К сожалению, есть пострадавшие. Работают все соответствующие службы», — сообщил Куртев.

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Ранее сообщалось, что российские оккупанты утром в воскресенье, 2 октября, нанесли удар по Запорожью и Запорожской области ракетами ЗРК-300. В результате вражеской атаки разрушена промышленная инфраструктура.

По предварительной информации, враг ударил по областному центру и пригороду четырьмя ракетами ЗРК С-300.

